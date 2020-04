Virgil Popescu: Prețul măștilor medicale pentru populație va fi undeva la 2 lei, fără TVA

"Vom avea minim un milion de masti zilnic. Sunt doua companii care vor produce. Ma astept ca, in urma lansarii astazi a Registrului national al producatorilor de dispozitive si echipamente medicale, sa-i vedem exact pe toti cei care vor sa produca si care sunt autorizati sa produca aceste dispozitive medicale, sa facem un recensamant al productiei. Din ce am vorbit cu cei doi producatori, pretul este in jur de 2 lei. Probabil ca 2 lei, fara TVA, va fi si un pret catre populatie", a spus Popescu, la un post TV.



Acesta a mentionat ca nu va fi nevoie de o plafonare a pretului mastilor, intrucat, la ora ora actuala, exista stocuri suficiente atat din tara, cat si din strainatate.



"Nu cred ca vom vorbi de o plafonare. Dupa cum ati observat, nu au mai fost atatea speculatii cum au fost la inceputul acestei crize, cand cererea era mai mare decat oferta. Cred ca s-a ajuns, in momentul de fata - si cu productia interna, si cu importurile, si faptul ca exista stocuri suficiente in tara - la un pret cat de cat corect al acestor masti. Motivul pentru care pretul a crescut in timpul acestei crize este pretul materialului care inca se importa, in special materialul filtrant care se foloseste la toate mastile", a afirmat oficialul.



Popescu a adaugat ca prioritatea numarul 1 a ministerului pe care il conduce este ca, "pana la sfarsitul lunii mai - inceputul lunii iunie, sa putem avea instalata in Romania, la companie, un echipament care produce si materialul filtrant, in asa fel incat sa avem integrata toata tesatura necesara producerii acestor masti".