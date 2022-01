„La Azomureș am îndoielile mele, deși le-am spus tot timpul că și-a întrerupt activitatea din cauza prețului mare la gaze. Părerea mea că și-au întrerupt activitatea pentru că nu mai puteau să continue, am spus că aveau probleme cu linia, cu linia după explozia cu linia amoniac 3, și nici linia amoniac 4 nu avea toate autozizațiile necesare și din ce am văzut eu, după ce am ieșit și am spus că au primit 125 de milioane de lei ajutor de stat în luna octombrie, că și Azomureș la fel ca și RLO au primit ajutor de stat, acest ajutor de stat l-au primit și în urmă cu un an și în urmă cu 2 ani, adică au tot primit acest ajutor de stat cu condiția să nu restrângă personalul”, a declarat Virgil Popescu.