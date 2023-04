Redăm mai jos dialogul și imaginile cu împăcarea dintre Anca Alexandrescu și Viorica Dăncilă:

Anca Alexandescu: Bună seara, Viorica!

Viorica Dăncilă: Bună seara, Anca!

A.A.:Acum, hai să spunem... eu am insistat să facem acest lucru pentru că am simțit nevoia să facem și public. Ne-am întâlnit în platou la Laurențiu după terminarea emisiunii și ne-am împăcat, ca să zic așa. Eu nu m-am considerat niciodată certată cu Viorica Dăncilă. Au fost niște lucruri care ne-au pus pe amândouă într-o situație delicată. Am fost la mijloc între Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea. Mă bucur, Viorica, că ai acceptat să facem acest lucru.

V.D.: Este normal, Anca, pentru că oamenii puternici lasă în urmă lucrurile care poate atunci au dezamăgit sau care i-au rănit la un moment dat sau conjunctura a făcut să fie așa și merg mai departe.

A.A.: Viorica, un singur lucru m-a deranjat foarte tare și asta o să-l discutăm noi între noi. Împreună am trecut prin niște momente foarte complicate.

Laurențiu Botin: Ce-ai făcut, Anca, ai suferit foarte tare?

A.A.: Da.

L.B.: De ce?

A.A: Pentru că au fost zile când eu n-am stat cu copiii mei... ca să încerc să opresc niște lucruri sau să încerc să fac niște lucruri bune și am suferit foarte tare să știi pentru că s-au spus lucruri nedrepte despre mine.

L.B.: Anca, îți dau o veste. Se vor spune lucruri nedrepte despre tine și în continuare. Crede-mă că n-are rost să plângi.