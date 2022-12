"Trebuie sa pornim de la premisa ca aderare la Schengen a Romaniei este un drept legitim al tarii noastre si ca toate aceste declaratii nu ne sprijina in niciun fel. Noi vrem sa vedem lucruri concrete, vrem sa fie respectat tratatul, tratat care prevede ca atunci cand indeplinesc criteriile tehinice trebuie sa intru in spatiul Schengen.

Legarea Schengenului cand de MCV, cand de politica de migratie, sunt lucruri care nu trebuie facute la nivel european de niciun stat membru si in acelasi timp trebuie sa pornim de la valorile europene care stau la baza UE, si anume solidaritatea, unitatea si coeziunea, care vedem ca in cazul Romaniei si Bulgariei nu sunt respectate.

Eu cred ca Austria a avut date complete de la institutiile europene, de la Frontex, si a stiut de la inceput acest lucru (legat de sursa problemei migratiei ilegale - n.r.). Ceea ce afirma acum (vicecancelarul de la Viena - n.r.) ne intareste ideea ca, de fapt, nu au existat motive concrete privind respingerea aderarii Romaniei in Schengen", a afirmat Dancila, la Realitatea PLUS.

Referitor la faptul ca sotul sau a fost parte a companiei OMV Petrom si de informatiile aparute in spatiul public privind nergeulile existente in contractul de privatizare incheiat intre Romania si austrieci, Viorica Dancila a tinut sa faca urmatoarele precizari:

"Aici vreau sa fac cateva precizari pentru ca am vazut ca in spatiul public a aparut aceasta informatia - <<Sotul Vioricai Dancila a lucrat la OMV PETROM>>. Si eu si sotul meu am terminat facultatea de petrol si gaze, am avut repartitie guvernamentala catre companiile de petrol romanesc. Cand a venit OMV, sotul meu era director de 5 ani de zile in cadrul Petrom. Deci nu-si dadea demisia pentru ca a fost preluat de o alta companie, indiferent din ce tara provenea. Si-a exercitat meseria pentru care a fost pregatit.

Legat de ce spuneti dvs, de campania Realitatea PLUS (VREM PETROM ÎNAPOI - N.R.), da, trebuie desecretizat contractul de privatizare (al Petrom - n.r.), trebuie vazut daca au fost respectate conditiile din contract, sa vedem cum s-au respectat promisiunile atunci cand au preluat Petromul.

Ma bucura ca aceasta problema, aceasta umilinta pentru Romania a facut ca romanii sa se uneasca si sa isi ceara drepturile in propria tara, iar acest lucru este foarte important. Aprecize campania dvs. Cei care conduc destinele Romaniei trebuie sa gaseasca modalitatea pentru a pune in practica acest lucru.

Am vorbit de nemuratate ori, si la dvs la post, despre redevente. In 2019 am initiat o lege a redeventelor. Trebuie sa luam in calcul aceasta lege. Romania are o medie a redeventelor de 7%, in timp ce media europeana este de 22%. Sunt resurele noastre si cred ca si noi trebuie sa avem redevente comparabile cu celelalte state membre".

Intrebata daca ea sau sotul sau au avut cunostinta despre neregulile din contractul de privatizare al Petrom, fostul premier a raspuns negativ, precizand ca acest contract este secretizat. Conform lui Dancila, acesta a putut fi vazut doar in comisia (de privatizare - n.r.) formata in Parlamentul Romaniei.

"Chiar daca sotul meu a lucrat la Petrom care pe urma a devenit OMV, am fost singurul premier care am pus supraimpozitare asupra companiilor energetice, deci si asupra OMV, de 2% din cifra de afaceri. Si sa nu uitam ca prin celebra OUG 114 am plafonat pretul la energie la 68 lei /MHw. Am luat masuri nu neaparat impotriva OMV, dar asupra tuturor companiilor energetice si am directionat acesti bani catre cetatenii Romaniei".

Intrebata daca a cerut vreodata declasificarea contractului de privatizare a Petrom, ea a raspuns ca nu a cerut acest lucru, sustinand ca desecretizarea trebuie sa se faca in Parlament.

"Mie nu imi plac dezinformarile, ci lucrurile concrete. Cand am depus presedintia rotativa, am vrut sa facem acest lucru (sa desecretizeze contractul de privatizare - n.r.), dar sa nu uitam - noi am depus presedintia rotativa in 2019, 1 ianuarie 2019-1 iulie 2019. Presedintia rotativa nu s-a desfasurat decat in lunile ianuarie, februarie si martie pentru ca la urma au urmat alegerile europarlamentare. Si au mai fost 2 aspecte. Atunci, prin legile justitiei adoptate in Parlament, aveam o problema foarte mare cu MCV si cu art 7. La preluarea mandatului, Iohannis a spus ca nu suntem pregatiti sa luam acest mandat de presedintie rotativa. Acest lucru a facut imposibila aducerea pe ordinea de zi a aproblemelor legate de Schengen. Ca sa mergem cu problemele legate de Schengen catre Curtea European de Justitie trebuia sa fie pe ordinea de zi, sa fie respins si pe urma sa putem sa mergem catre Curtea Europeana. Acum ar trebui sa facem acest lucru cand avem toate motivele: Romania a indeplinit toate conditiile, a intrat pe ordinea de zi JAI si a fost respinsa de catre Austria (aderarea - n.r.)".