Georgescu a explicat că temperaturile vor scădea semnificativ în următoarele zile, iar efectele vor fi resimțite în întreaga țară.

Potrivit meteorologului, joi, maximele vor atinge doar 11 grade Celsius în nordul Moldovei, în timp ce Banatul și Oltenia vor înregistra temperaturi de până la 30 de grade Celsius, semnalând o diferență mare între regiuni în primele zile ale toamnei. „Procesul de răcire va continua săptămâna aceasta și săptămâna viitoare. De sâmbătă, maximele se vor situa între 14 și 22 de grade, ceea ce înseamnă o vreme mult mai rece decât cea obișnuită pentru această perioadă”, a precizat Georgescu.

Ciclonul Zack aduce precipitații și viscol la munte

Meteorologii avertizează că ciclonul Zack va provoca ploi și ninsori în mai multe regiuni ale României. În nord și centru, ploile vor fi sub formă de averse, cu acumulări locale între 15 și 20 l/mp. În zonele montane superioare, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va amplifica senzația de frig, producând viscol.

„Este important de subliniat că vântul va intensifica efectele răcirii accentuate. În zona montană, viteza rafalelor poate depăși 50 km/h, iar în regiunile joase, intensificările vor atinge între 40 și 50 km/h”, a explicat Georgescu.

ANM a emis joi un cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, partea de vest a județului Ialomița și zona litoralului, valabil de la ora 07:00 până seara, unde rafalele vor ajunge la 50-65 km/h. Specialista recomandă populației să evite expunerea prelungită și să urmeze indicațiile autorităților.

Vortexul polar ar putea aduce iarna mai devreme în România

Climatologii avertizează că formarea unui nou vortex polar deasupra Arcticii poate influența puternic iarna 2025/2026 în România. Fenomenul poate aduce episoade de frig intens și ninsori abundente, alternând cu perioade mai calde, în funcție de circulația atmosferică.

Vortexul polar este o circulație de joasă presiune ce se formează în timpul sezonului rece în emisfera nordică și se extinde de la straturile joase până la cele superioare ale atmosferei. Diferența de temperatură dintre regiunile polare răcite și zonele sudice mai calde generează curenți ciclonici în jurul Polului Nord.

Peisaj dezolant la Techirgiol: cât de mult a SECAT lacul. Imagini halucinante

Climatologul Roxana Bojariu a explicat: „În atmosfera înaltă, la 12-15 kilometri și mai sus, curenții se deplasează în jurul Polului Nord în sens invers acelor de ceasornic. Și în atmosfera joasă există o tendință de a menține aerul rece concentrat în zona arctică.”

Vortex puternic versus vortex slab

Impactul asupra României depinde de intensitatea vortexului. Un vortex puternic menține aerul rece în zona polară și favorizează circulațiile vestice, aducând ierni mai blânde. În schimb, un vortex slab permite pătrunderea aerului polar spre sud, generând episoade de frig intens și ninsori.

Climatologii americani și europeni anticipează o iarnă dinamică pentru 2025/2026, influențată de anomalii oceanice și atmosferice recente. Vortexul polar a demonstrat în trecut că poate afecta sever vremea în Statele Unite, Canada și Europa, însă prognozele precise pot fi realizate abia cu 3-4 săptămâni înainte.

Prognoza meteo pe două săptămâni. Vremea se răcește brusc - zonele lovite de ploi