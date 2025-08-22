Fiicele și cele două foste soții ale lui Dinu Patriciu riscă să piardă domeniul de la Snagov. Pe lângă averea impresionantă a afaceristului, moștenitoarele acestuia s-au ales și cu datorii uriașe, pe care astăzi creditorii încearcă să le recupereze.

Din cauza prețului piperat, vânzarea imobilului nu s-a făcut nici până acum. Astfel că vila de lux a milionarului a fost scoasă la licitație pentru a treia oară. De data asta, doritorii trebuie să scoată din buzunar nu mai puțin de trei milioane de euro, cu un milion mai puțin față de dățile trecute, spun jurnaliștii.

Proprietatea se află pe raza localității Gruiu și e compusă din trei terenuri, dintre care unul cu mai multe construcții pe el. De altfel, licitația a fost stabilită pe 27 noiembrie, iar înscrierea se face pe baza unei garanții de 300 de mii de euro, spun jurnaliștii.