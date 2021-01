VIDEO Vlad Voiculescu, răspuns pentru protestatarii care i-au cerut demisia de la Ministerul Sănătății

Vlad Voiculescu a declarat în conferința de sâmbătă seară că „demisiile ar trebui să aibă legătură cu responsabilităţile dintr-un caz sau altul” şi a catalogat protestul de sâmbătă drept unul politic.

„Cred că, în general, demisiile, respectiv concedierile ar trebui să aibă legătură directă cu responsabilităţile dintr-un caz sau altul. Evident că nu eşti veşnic într-o funcţie. Nici nu ar trebui să fie aşa. Echipa noastră a început aici cu mai puţin de o lună în urmă. Dar problema se pune, şi cred că aşa este sănătos, să o punem întotdeauna, cred că este sănătos ca atunci când există o problemă să o privim în faţă, să vedem care sunt responsabilităţile şi responsabilii. În această chestiune, în ceea ce s-a întâmplat ieri de dimineaţă, în această nenorocire avem nevoie să stabilim responsabilităţile şi responsabilii. (...) În general, cred că trebuie să avem răbdare să vedem care sunt cauzele care au dus la ceea ce s-a întâmplat ieri. Repet, există responsabilităţi şi responsabili întotdeauna”, a declarat Voiculescu după ce a fost întrebat de jurnaliști despre cererile de demisie ale protestatarilor după incendiul de la „Matei Balș”.

„Ancheta este în curs. Nu ştim cu exactitate în acest moment ce s-a întâmplat acolo. Aşteptăm rezultatele anchetei din mai multe considerente. Unu, pentru a vedea care sunt responsabilităţile şi responsabilii, cum discutam mai devreme.

Dar, mai mult, avem nevoie să învăţăm lecţiile care sunt de învăţat, dacă ştim de unde a plecat, care a fost problema iniţială care a dus la acest incendiu vom şti şi ce măsuri trebuie să prioritizăm pentru a opri astfel de lucruri să se întâmple în viitor”, a mai spus Voiculescu.

El a spus că protestul este politic și că îi va primi la discuții pe manifestanți, dacă aceștia i-o vor cere.

„Înţelegerea mea este că e un protest pur politic făcut de un partid politic care are de livrat mesaje politice. Dacă orice om din ţara asta vrea să fie de folos sau vrea împreună să discutăm ceva anume sau vor să îmi scrie, de asemenea, dacă vor să vină la o discuţie, sigur că pot să am o discuţie cu oricine. (...) O să fiu aici şi în seara asta până târziu şi o să fiu şi mâine cu mai bine de jumătate din echipă. Nu am o problemă să discut cu nimeni, dar aş vrea să discut, dacă se poate, fără megafon”, a precizat ministrul Vlad Voiculescu.