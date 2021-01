Protest de amploare după tragedia de la „Matei Balș”. Manifestanții au cerut demisia lui Vlad Voiculescu și Raed Arafat

Protestatarii s-au strâns sâmbătă seara în fața Ministerului Sănătății, unde au cerut demisia ministrului Vlad Voiculescu, a lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, după incendiul de vineri de la „Matei Balș”. Aceștia sustin că după tragedie trebuie să facă un pas in spate.

Oamenii spun că este o atmosferă de dezbinare și sunt nemulțumiți de condițiile din spitalele românești.

Participanții au vuvuzele și steaguri tricolore pe care este aplicată sigla AUR și scandează „Demisia”, „Asasinii”, „La pușcărie”, „România, trezește-te!”, „Ieșiți din casă, dacă vă pasă”, „Jos Iohannis”.

„Au fost nenumarate cazuri cand oamenii au ars in spitale si de aceea am venit, sa cerem demisia dlui minnistru, a dlui Arafat”, declară un bărbat prezent la protest, relatează Realitatea PLUS.

Liderul AUR, George Simion, care ar fi unul dintre organizatorii protestulu ide sâmbătă seara din Capitală, a declarat că cere demisia Guvernului: „Să-și dea demisia. Eu îl așteptam pe Klaus Iohannis să vină să spună, că după Colectiv... Ei sunt la guvernare de un an de zile”.

„Când erau în opoziție și ei cereau demisia. acum văd că nu. E voie la proteste doar când sunt unii în opoziție. Noi suntem opoziția reală a acestui sistem nenorocit și vom lupta pentru a-i da jos pe reprezentații sistemului mafiot. Banii au fost cheltuiți transparent. Toți ar trebui să fim aici dacă nu vrem să murim în continuare în spitale. Noi am ieșit pentru că nu ieșea nimeni. Vom continua prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Cerem demisia ministrului Sănătății și a domnului Arafat, care e nemuritor și rece. Chiar așa, el schimbă guvern după guvern, incident după incident? (...) Trebuie restructurat tot acest minister , sa vina specialisti. Bani au fost, luna de luna platim, acesti bani sunt furati in special de industria farmaceutica, care stau in spatele lui Vlad Voiculescu”, a mai declarat George Simion.

„Vrem oameni competenti, nu mai vrem sa moara chinuiti in flacari. Toți oamenii competenti si inteligenti n-au loc de mafie. Jos mafia” Ne-am săturat să ne ardă copiii și parintii! Nu mai vrem”, a declarat o doamnă venită în fața Ministerului Sănătății.

„Se întreabă cineva câți bolnavi dârdâie de frig, pentru că nici aeroterme nu mai sunt. Am lucrat în sistem în Sălaj, Constanța. Eu bagam aeroterme in priza sa incalzim bolnavii, acum Bucurestiul s-a intors in comunism. Dacă nu au pus centrala cu gaze, de 30 de ani s-au ocupat sa-si faca doctorate, au teancuri de diplome si oamenii mor in flacari , mor de frig”, a declarat o altă femeie.

Manifestanții au plecat în jurul orei 18.00, pe jos, pe Calea Victoriei, spre Ministerul Afacerilor Interne. Punctul final al marșului este Institutul „Matei Balș”, unde a avut loc devastatorul incendiu.