Protestul este organizat de Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP). Sindicaliștii îl acuză pe Premierul Florin Cîțu că guvernează ”prin forță” și reclamă lipsa dialogului.

”Suntem la finalul celei de-a doua luni de proteste. Aceeași insensibilitate și opacitate la dialog.

Suntem în stradă pentru a ne opune unei guvernări bazate exclusiv pe amenințare. Nu este un Guvern, ci doar Florin Cîțu și ambiția lui de a arăta că se poate.

Acumulăm un milion de ore suplimentare pe an. Muncim doi oameni când ar trebui să fim patru sau șase, pe riscul și asumarea noastră.

Vom sta în stradă atât timp cât vor înțelege să guverneze doar prin forță. Încă din decembrie demonstrăm că avem forță și energie. Vom continua săptămână de săptămână să fim în stradă. Cîțu comunică cu partenerii sociali prim mass-media, cerem dialog”, a declarat, pentru Realitatea Plus, liderul Sindicatului Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare, Ştefan Teoroc.

Potrivit calendarului stabilit de FSANP, joi, 25 februarie, vor avea loc proteste în fața penitenciarelor din Aiud, Gherla și Miercurea Ciuc.

Angajații din penitenciare reclamă și lipsa de reacție a ministrului Justiției.

”Protestam pentru ca Poliția Penitenciară este:

- Singura instituție din structura de apărare națională care nu acorda titlul de specialist de clasa prevăzut de lege.

- Ultima instituție din structura de apărare națională ca procent de posturi ocupate raportat la posturile prevăzute in norme si in standarde.

- Prima instituție din Romania care in 2021 poate scădea sub nivelul de 50% de posturi vacante fata de standardele in vigoare, in eventualitatea unui buget subdimensionat.

- Prima instituție din Romania la numărul de ore suplimentare de munca prestate (peste un milion anual);.

- Prima instituție din structura de apărare cu risc major de a nu reuși ocuparea in 2021 a posturilor aflate in proceduri de concurs din 2020, din lipsa de buget?

- Prima instituție din Romania ca vechime a tehnicii din dotare (mijloace auto. armament, mijloace de comunicare, de imobilizare, de control etc)”, se arată într-un comunicat al FSANP.

Printre revendicări se numără asigurarea fondurilor necesare pentru ocuparea, in cursul anului 2021, a unui nr. suplimentar de 2000 posturi fata de situația din luna ianuarie 2020, efectuarea modificărilor normative necesare în vederea acordării titlului de specialist de clasapentru polițiștii de penitenciare, similar polițiștilor, respectarea Legii nr 153/2017, respectiv a prevederilor referitoare la aplicarea (etapizata) a actului normativ, pentru anul 2021. Angajații din penitenciare cer și indexarea pensiilor polițiștilor de penitenciare trecuți in rezerva, cel puțin cu valoarea inflației, acordarea suplimentului de risc COVID-19 pentru personalul implicat în activități generatoare de riscuri pe aceasta linie, punerea in aplicare a Deciziilor ICCJ nr 51/2019 privind plata corectă a salariului si respectiv nr 65/2020 privind plata corectă a orelor suplimentare și îmbunătățirea condițiilor de munca și a dotărilor prin aplicarea prevederilor convenite in Acordul colectiv la nivelul grupului de unități (alocarea bugetului necesar).