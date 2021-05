Venim cu un mesaj special de la iepuraș. Știm că îl așteptați foarte mult. A trecut înainte pe la noi, pe la redacție de la Realitatea, și v-a lăsat foarte multe cadouri și am venit să vi le aducem.



Cei 11 membri ai familiei Motocu nu puteau visa la o masă bogată de Paște. Cinci din cei nouă copii sunt premianți iar părinții se chinuie din greu, în fiecare zi, să le ofere tot ce pot.



"Anul acesta foarte greu, foarte, foarte greu. (...) le-aș oferi tot...", spune mama celor 9 copii.



Părinții au pierdut anul trecut locuința. Tatăl a rămas fără loc de muncă, iar banca le-a luat apartamentul. Acum, familia Motocu stă cu chirie, iar salariul tatălui se duce doar pe facturi.



"Ne-am pierdut casă din cauza creditului la bancă. Nu am mai putut plăti. Ne-a dat în judecată, am pierdut prin hotărâre definitivă. Am stat înainte într-un apartament, dar nu am putut stă pentru că nu n- a primit cu toți copiii și am găsit aici unde putem să stăm, dar condițiile sunt așa cum le vedeți. Noi plătim aici 1500 de lei. Salariul este de 2000 de lei, plus cheltuieli. Nu rămâne nimic..mai nimic...", spune femeia.



Deși învață bine la școală, copiii au un singur calculator și fac cu schimbul în fiecare zi. Micuții își doresc mai mult că orice o locuință a lor.

Întrebați ce și-au dorit de la Iepuraș, copiii au răspuns pe rând, mesajul fiind însă unul cât se poate de clară: "Un Spiderman și o casă în care să locuim toți", "O casă", "O casă. (...) Am primit hăinuțe și jucării", "Haine.. O casă în care să locuim toți"



În urmă campaniei făcute de Realitatea PLUS, mai mulți telespectatori au sărit în ajutorul familiei Motocu și au oferit sume de bani pentru a-și plăți chiria.