Poziția pe care Vladimir Putin o are în timpul întâlnirii cu ministrul Apărării, Serghei Șoigu, a atras atenția multor oameni. Liderul de la Kremlin pare să nu fie într-o stare bună. Are o poziție cocoșată și s-a ținut de colțul biroului timp de câteva minute.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F