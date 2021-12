În cadrul ceremoniei ”Großer Zapfenstreich”, restrânsă din cauza restricţiilor legate de Covid-19, corpul de muzică al personalului Bundeswehr a cântat un imn religios, un cântec din anii 1960 care include cuvintele ”Nu pot să accept, nu pot să mă descurc, încă vreau să câştig”, şi un hit punk rock din anii 1970.

Imnul ”Sfinte Dumnezeule, lăudăm numele tău” este o recunoaştere a educaţiei protestante a lui Merkel, cântecul din anii ’60 ”Red roses are to rain for me” reflectă poate ambiţia ei de tinereţe, în timp ce hit-ul rock ” You Forgot The Colour Film”, a fost interpretat pentru prima dată de artista punk est-germană Nina Hagen.

Născută în oraşul-port Hamburg, ca fiică a unui pastor protestant, Merkel a crescut în Germania de Est comunistă înainte de a prelua conducerea unui partid predominant masculin, catolic, din vestul Germaniei, Uniunea Creştin Democrată (CDU).

După 16 ani în funcţie, ea urmează să fie succedată în funcţia de cancelar de social-democratul Olaf Scholz săptămâna viitoare.

Merkel, în vârstă de 67 de ani, lasă o moştenire greu de egalat. Ea a condus Germania şi Europa prin mai multe crize şi a fost o campioană a democraţiei liberale în faţa autoritarismului în creştere la nivel mondial.

Criticii ei spun că mai degrabă a gestionat decât a rezolvat probleme şi că îi lasă succesorului ei decizii dure pe mai multe fronturi.

Ceremonia de adio: Angela Merkel mulțumește și avertizează

Intr-un discurs de doar șapte minute,dar profund, serios, plin de recunoștință, dar și cu accente de avertisment, Merkel a declarat ca ‘’vrea să le mulțumesca tuturor celor care se opun cu toată forța lor acestei pandemii", a spus ea, menționându-i pe medici, pe asistenții și îngrijitorii medicali, dar și pe cei "care dau o mână de ajutor de la organizațiile de ajutorare și de la Bundeswehr".