PSD, PNL şi UDMR au negociat, joi, principalele direcţii ale programului comun de guvernare în domeniul Sănătăţii. Cele trei formaţiuni au discutat despre controlul pandemiei, cu accent sporit pe testare. S-a decis introducerea unui amendament care să prevadă testarea gratuită timp de 60 de zile pentru angajaţii de la stat. De asemenea, s-a discutat şi despre îmbunătăţirea secţiilor ATI şi scăderea presiunii din spitale în contextul pandemiei.





Social-democratul Alexandru Rafila şi Nelu Tătaru, reprezentantul PNL, au transmis, la finalul discuţiilor pe Sănătate, că cele două formaţiuni au decis să introducă un amendament la proiectul de lege privind certificatul verde la serviciu care propune testarea gratuită timp de 60 de zile pentru angajaţii de la stat.



Întrebat dacă testarea pe banii statului timp de două luni este o soluţie pentru ca oamenii să se poată obişnui cu această modalitate de acces la locul de muncă, Alexandru Rafila a transmis: „Este o soluţie pentru o perioadă limitată de timp. Lucrul acesta se întâmplă în multe ţări din UE. Noi ne-am pomenit în vârful pandemiei cu o presiune extrem de mare pe populaţie, nu doar pe spitale. Lucrul acesta trebuie să înceteze şi să înceteze discriminarea”.

Social-democratul a mai precizat că numărul de teste pe care le poate efectua o persoană va fi limitat.



La rândul său, întrebat dacă există bani la buget pentru testare, Nelu Tătaru a afirmat: „Noi am cerut o evaluare a Ministerului de Finanţe. Contextul în care am introdus aceste două luni cu testare gratuită este tocmai din discuţiile cu organizaţiile profesionale”. Tătaru a mai spus că testarea timp de două luni va fi gratuită doar în cazul angajaţilor din instituţiile publice.



„Am discutat despre câteva măsuri pentru controlul pandemiei, ceea ce înseamnă acces extins la testare. Am şi estimat că putem să înfiinţăm probabil mult peste 1.000 de centre unde să se poată face testarea. Problema este legată şi de accesul la aceste teste, este vorba de acordarea asistenţei medicale ambulatorii şi să pregătim un eventual val 5 încât pacienţii să poată să se adreseze cât mai aproape de casă serviciilor medicale. Accesul în ambulatoriu la terapie antivirală şi stimularea producţiei interne de astfel de produse. Şi alte măsuri care se referă la evaluarea rapidă a spitalelor şi creşterea siguranţei în secţiile de ATI”, a declarat Alexandru Rafila.



Întrebat cum se poate creşte siguranţa în secţiile de terapie intensivă, social-democratul a transmis: „Ştiţi bine că a existat un raport de evaluare în 2020 al acestor secţii, din păcate nu a fost urmat şi de măsuri concrete. Riscurile nu vor fi niciodată excluse, trebuie să spunem asta de la început. Discutăm despre infrastructură veche.



Evaluezi infrastructura şi vezi care sunt punctele critice. Există propuneri legate de reabilitarea acestor puncte fierbinţi, dar cel mai important lucru este trainingul personalului, pentru că cel mai greu lucru care se schimbă în România în general este obişnuinţa. Trebuie să învăţăm să lucrăm în funcţie de proceduri şi să evităm rutina”.



Alexandru Rafila a transmis că a existat consens în urma discuţiilor cu PNL şi UDMR pe programul de guvernare privind capitolul Sănătăţii.



„Ne-am gândit cum să gestionăm pandemia prin scăderea presiunii din spitale şi oferirea de posibilităţi privind tratamentul în ambulatoriu, încurajarea oamenilor să se testeze şi să vină cât mai timpuriu la medic. Există consens în urma acestor discuţii. Nu am avut divergenţe majore”, a mai adăugat acesta.



Nu în ultimul rând, Alexandru Rafila a precizat că discuţiile au vizat şi participarea în luarea deciziilor privind măsurile sanitare a reprezentanţilor din mediul privat şi a sindicatelor. „Este un lucru care trebuie făcut împreună”, a spus acesta.