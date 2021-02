„Astăzi reîncepe școala, moment de bucurie pentru copii , pentru profesori, nu si-au mai văzut colegii de foarte mult timp. Știu și eu cum era prima zi, când eram copil, prima zi era cea mai fericită.. După multe luni de zile copiii merg la scoala, cu cele trei scenarii, e adevărat, și cu multe restricții. Suntem foarte atenți cum evoluează situația.

Este foarte important să respectăm ceea ce a spus și președintele Klaus Iohannis de la începutul acestei pandemii: să purtăm masca, să folosim dezinfectantul și distanțarea socială.

In același timp, e foarte important să vedem mesajele in fiecare zi de la Ministerul Sănătății și Ministerul Educației în această perioadă, si depinde de noi sa avem un an scolar fara probleme.

Fac un apel catre parinti ca atunci când observăm simptome la copii ca de gripa e recomandat sa ramana acasa , cel mai bine. Bineînteles ca vom face toate eforturile și vom monitoirzaacest lucru și în școli, dar fara sustinerea si implicarea părinților acest lucru nu se poate face.

Și nu în ultimul rând, fac un apel care profesori - sa se vaccineze! E foarte important ca toți profesorii să se vaccineze, pentru sănătatea lor, a copiilor și a tuturor celor care vin in contact cu acești copii, și e foarte important să avem un an școlar fără probleme”, a declarat Florin Cîțu înaintea Biroului Executiv al PNL, luni dimineață, la Parlament, într-o scurtă conferință de presă.

Legat de testarea copiilor pentru coronavirus și de formularul pentru consimțământul dat de părinți în acest sens, premierul a spus că acesta „este recomandat, ca sa fie cat mai simpla procedura în cazul în care la școală se depistează un copil cu simptome. Dar, în același timp, până să ajungem aici, e mai bine ca parintii sa fie responsabili, și, atunci când un copil are simptome, să rămână acasă. Este mult mai bine așa. (...)

Ministerul Educației și Ministerul Sănătății au spus foarte clar că acest formular este recomandat, nu obligatoriu. Dar, când un copil are simptome și trebuie testat, este bine să fie completat”.