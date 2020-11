VIDEO Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, anunț despre a treia rectificare bugetară din acest an - Menținerea deficitului bugetar la 8,6%

A treia rectificare bugetară din acest an are loc „în a doua săptămână din noiembrie, în condiţiile în care Ministerul Finanţelor a primit nevoile ordonatorilor de credite”, a declarat Florin Cîţu.

Ministrul spune că ţinta este de menţinere a deficitului bugetar anunţat la precedenta rectificare, de 8,6% din PIB, iar priorităţile vor fi sănătatea şi investiţiile.

Cîţu a anunţat că Finanţele nu iau în calcul, în scenariile cu care lucrează, un „lockdown” în economie. „Economia trebuie să funcţioneze, aşa vom avea surse de finanţare pentru proiecte”, a spus ministrul.

Cîţu a mai spus că economia îşi va reveni din trimestrul al treilea al anului, fapt confirmat şi de agenţiile de rating Fitch şi Moodys, care au menţinut recent ratingurile României. „Ambele agenţii spun că revenirea economiei este certă din trimestrul al treilea”, a spus ministrul. Revizuirea ratingului de credit al României de Standard &Poor`s va fi făcută peste o lună, pe 4 decembrie.

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul suveran al României la "BBB minus" cu perspectivă negativă, aceasta fiind ultima notă din categoria "investment-grade", recomandat pentru investiţii, a anunţat Fitch într-un comunicat de presă. Ratingul României este susţinut de nivelul moderat al datoriei guvernamentale, precum şi de un PIB per capita şi indicatorii privind guvernanţa şi dezvoltarea umană, care sunt peste cele ale altor ţări care beneficiază de un rating din categoria "BBB". Însă acestea puncte tari sunt contrabalansate de un deficit bugetar şi un deficit de cont curent mari comparativ cu ale altor ţări, menționează Fitch.

Este a doua agentie care mentine acelasi rating pentru țara noastră. Moody’s a menținut ratingul României la Baa3, cu perspectivă negativă, recomandat pentru investiţii pe termen lung. În raportul de evaluare se spune foarte clar că, în acest an, Guvernul a reușit să câștige încrederea atât a piețelor financiare, cât și a agențiilor de rating prin măsurile pe care le-a luat. Binînțeles că a fost o discuție despre punctul de pensie și au apreciat decizia luată de Guvern. Dar ce e mai important e ce au spus in finalul raportului raport, unde se spune clar că mentinerea ratingulu ide țară în viitor depinde foarte mult de continuitatea acestor politici responsabile implementate de guvern in 2020. Urmează agenția de rating Fitch și S&P. (...) Suntem foarte transparenți”, a anunțat ministrul Finanțelor la începutul ședinței de Guvern de săptămâna trecută, de miercuri seară.

Cîţu a mai anunțat, luni, că statul s-a împrumutat mai ieftin în lunile septembrie şi octombrie faţă de aceleaşi luni din anul trecut. În septembrie şi octombrie 2019, guvernul social-democrat condus de Viorica Dăncilă s-a împrumutat la o dobândă de 3,9%, în timp ce în prezent dobânzile au scăzut la 3,2%.