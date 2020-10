Florin Cîțu: Avem încasări mai bune la buget decât anul trecut, în guvernarea PSD. Agenția Moody`s a menținut ratingul de țară

Întrebat de Ludovic Orban cum stăm cu ratingul de țară, ministrul Florin Cîțu - în această perioadă, toate cele trei agenții Moody`s, Fitch, Standard s & Poor, fac evaluarea ratingului de țară pentru România. Prima dintre cele trei a fost a fost Mood`s, care a menținut ratingul pentru România.

În raportul de evaluare se spune foarte clar că, în acest an, Guvernul a reușit să câștige încrederea atât a piețelor financiare, cât și a agențiilor de rating prin măsurile pe care le-a luat.

Binînțeles că a fost o discuție despre punctul de pensie și au apreciat decizia luată de Guvern.

Dar ce e mai important e ce au spus in finalul raportului raport, unde se spune clar că mentinerea ratingulu ide țară în viitor depinde foarte mult de continuitatea acestor politici responsabile implementate de guvern in 2020. Urmează agenția de rating Fitch și S&P. (...) Suntem foarte transparenți”, a anunțat ministrul Finanțelor la începutul ședinței de Guvern de miercuri seară.

Moody’s a menținut ratingul României la Baa3, cu perspectivă negativă, recomandat pentru investiţii pe termen lung. Ratingul Standard & Poor’s și al agenției Fitch - BBB – cu perspectivă negativă. Revizuirea ratingul de credit al României de S&P va fi făcută pe 4 decembrie. Agenția de rating a avertizat ca se așteaptă ca, odată cu creșterea pensiilor cu 40% – și cu alte măsuri expansive – deficitul fiscal al României să depășească 10% din PIB în 2021 și să rămână aproape de acest nivel în următorii doi ani.

Florin Cîțu a mai anunțat și când va fi prezentată a treia rectificare bugetară di nacest an, în timpul eidemiei de coronavirus.

„La rectificarea bugetara pe care o vom prezentăm la începutul lunii noiembrie vom avea o evaluare a situației finacniare și o estimare pentru perioada urmatoare”, potrivit lui Florin Cîțu.

În legătură cu încasările la buget în ultimele doua luni, ministrul Finanțelor spune că „sunt doua luni consecutive, august și septembrie, in care incasarile la buget au fost mai mari ca anul trecut. Evolutia deficitului bugetar e in estimari, dar ce e mai important, deficitul bugetar in aceste doua luni e legat direct de masurile luate pentru această perioada de criza. Cheltuieli pentru sistemul de sanatate, masurile fiscale - sunt aproape 16 mild de lei ramasi la companii.

Si luna octombrie, nu avem datele finale, arata o incasare mai buna a veniturilor fata de octombrie anul trecut. Nu suntem inca la final, dar asa se pronunta... Ar fi a treia luna consecutiva cu venituri mai mari decât in 2019, asta în cazul in care am redus taxele anul acesta.

Am eliminat toate taxele introduse de guvernul precedent, socialist - supraimpozitarea contractelor part-time, supraaciza, intreaga OUG 14. ți tot în aceste conditii am reusit sa incasam mai mult la buget. Ceea ce insemana ca masurile au fost benefice pentru economie”.