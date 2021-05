În filmare se vede cum unul dintre urși se ridică în două labe și reușeste să se prindă de autovehicul.

Nu este prima dată când au fost surpinse astfel de imagini, iar mai multe organizații care protejează drepturile animalelor trag un semnal de alarmă cu privire la urșii înfometați din Siberia, relatează Realitatea Plus.

Somehow food waste disposal has to be rearranged to stop teaching polar bears - and other animals - seek forage near humans. Video from the Novaya Zemlya was shot several months ago, and was shared by polar bear expert Viktor Nikiforov pic.twitter.com/BA6Srh7teZ