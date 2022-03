Joe Biden a discutat cu cei ce au fugit din calea războiului și le-a promis că îi va ajuta să ajungă înapoi acasă. Șeful de la Casa Alba a anunțat că Statele Unite ale Americii vor putea să primească o 100.000 de refugiați.

Impresionat de relatările oamenilor, Joe Biden le-a spus acestora că, în opinia sa, Vladimir Putin "este un măcelar".

I visited Ukrainian refugees who have fled to Poland this afternoon. You don’t need to speak the same language to feel the roller-coaster of emotions in their eyes. I want to thank my friend Chef José Andrés, his team, and the people of Warsaw for opening your hearts to help. pic.twitter.com/VU3Oe0EXAL