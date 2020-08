VIDEO Femeile din Belarus, protest cu flori și baloane pe stradă. Cordoanele de polițiști, rupte de protestatare

Femeile au participat la ceea ce ele au numit marșul solidarității, cerându-i lui Lukașenko și guvernului său să se retragă.

#Belarus How powerful these women are. They are chanting: “This is our city” while holding banners “Fight like a girl” and “Belarussy Riot". The mood has changed. These are peaceful protesters, but they are becoming more defiant, consolidated, more ready to send stronger messages pic.twitter.com/j2b7zCHtrY