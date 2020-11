FOTO-VIDEO Elicopter rusesc DOBORÂT la granița dintre Armenia şi Azerbaidjan: doi militari MORȚI și o persoană RĂNITĂ

Elicopterul a fost doborât lângă granița cu Nakhcivan, parte a Azerbaidjanului înconjurată de Armenia, Turcia și Iran.

Ministerul rus al Apărării a transmis că elicopterul Mi-24 a fost lovit de un sistem de apărare antiaeriană portabil, aproape de graniţa cu Azerbaidjanul, în timp ce escorta un convoi militar rusesc la graniţa cu Azerbaidjan. Nu a fost clarificat scopul convoiului. Rusia menține o mare bază militară în nordul Armeniei.

"Elicopterul rus Mi-24 a fost doborât în ​​spaţiul aerian de pe teritoriul Republicii Armenia în afara zonei de luptă", a subliniat reprezentantul oficial al Ministerului Apărării, generalul-maior Igor Konashenkov.

Mai multe fotografii cu presupusul moment al doborârii elicopterului și cu epava aeronavei au fost publicate pe rețelele de socializare și de agențiile de știri.

Azerbaijan admits to accidentally shooting down a Russian military Mi-24 helicopter over the Armenia/Azerbaijan border region#Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/76eWeK6heR