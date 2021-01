VIDEO „Culisele statului paralel” | Anca Alexandrescu, despre cine face jocurile de putere din PNL. Cine e în spatele atacurilor lui Rareș Bogdan

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a lansat un atac fără precedent la adresa conducerii liberale - a lui Ludovic Orban, pe care îl acuză că a condus partidul singur, fără să se consulte cu ceilalți din conducere și nu numai. Acesta spune că este prima oară când un președinte de partid rămâne în funcție după ce pierde alegerile. Rareș Bogdan a folosit la adresa lui Orban expresia ”i s-a umflat capul”, expresie utilizată în trecut și de Liviu Dragnea la adresa premierilor care i se împotriveau. El a mai anunțat, în urmă cu o zi, și că îl susține pe Florin Cîțu, actualul prim-ministru, ca viitor președinte al liberalilor.

„Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate”, a spus Rareș Bogdan.

Declarațiile vin la un an de când Rareș Bogdan îl lăuda pe Ludovic Orban și îi era și recunoscător pentru chemarea și primirea sa în PNL, relatează Realitatea PLUS.

„Să faceţi rugăciuni în fiecare zi în sănătatea lui Ludovic Orban. Din trei motive. Unu: pentru că v-a ales să faceţi parte din echipa guvernamentală. Doi: pentru că m-a invitat, m-a susţinut să intru în PNL şi să plec din presă. (...) Şi trei: să îi mai mulţumiţi o dată lui Ludovic Orban pentru faptul că este un adevărat pompier atomic şi comunică de multe ori şi pentru dumneavoastră. Să ştiţi că o spune un om care vine din presă şi continuă să iubească presa. Nu consideraţi niciodată presa un duşman. Învăţaţi din ceea ce face Ludovic Orban şi înţelegeţi - comunicarea e singura armă şi singura şansă. Chiar dacă faceţi lucruri excepţionale, dacă nu comunicaţi, creaţi o problemă PNL, nu doar dumneavoastră şi premierului. Bucuraţi-vă că aveţi paratrăsnetul şi omul care vă acoperă atunci când dumneavoastră, din diverse motive, refuzaţi comunicarea”, declara Rareș Bogdan pe 2 februarie 2020, potrivit bursa.ro.

„O spun extrem de clar, de ferm, pentru a anula orice fel de speculaţii. Pentru mine şi pentru foarte mulţi oameni, să ştiţi că Ludovic Orban este o surpriză extrem, extrem de plăcută. Ca lucrurile să se încheie aici. Este foarte bun ca prim-ministru, iar PNL nu avea altul mai bun şi nu va avea nici în viitor”, mai spunea, tot atunci, Rareș Bogdan, potrivit cotidianul.ro.

Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a vorbit despre atacurile asupra lui Ludovic Orban venite chiar din linia întâi a conducerii PNL.

„Eu am mai trăit filmul ăsta. Am crezut că declarația asta e a contestatarilor lui Liviu Dragnea. (...) De abia te-ai așezat la guvernare, suntem în pandemie și îți arunci partidul în aer. Seamănă atât de bine cu PSD. Am informații că sunt niște interese în spatele acestor mișcări. Cum a fost și la PSD. O să cercetăm.

Dacă și-ar fi spălat rufele in interior... Încă o ședință a lor. (...)

Dacă mergem pe ideea că în spatele acestor mișcări sunt interese, atunci momentul este bine ales.

De ce nu au spus până acum, până să se așeze la guvernare. Pare să fi fost ales acest moment.

S-a întâmplat și la PSD.

Am informații din culisele acestei mișcări, dar încă nu am confirmarea. (...) Când voi avea confirmări, voi prezenta ce se întâmplă în spate și ce grupuri de interese au împins aceste mișcări”, a declarat Anca Alexandrescu, luni seară, la „Culisele statului paralel”.

Și Oreste Teodorescu spune că vocile critice la adresa actualei conduceri - Ludovic Orban nu și-ar fi ales bine momentul, și, în plus, nu au nici destulă „experiență politică”.

„Viața unui partid e tumultuoasă. PNL se află la guvernare. În momentul de față avem vaccinare. Ne confruntăm cu mulți români care nu cred în validitatea acestui vaccin. Nu cred că era cel mai bun moment. Salut faptul că există mai multe voci, care dau dinamism, suplețe. (...) Faptul ca există niște oameni tineri, care poate nu-s multumiți de actualele poziții, însă momentul e prost ales. Cred că această grabă se bazează pe faptul că cei nemulțumiți simt nevoia unei reformări și nu au răbdare. Și Robert Sighiartău, și Rareș Bogdan sunt oameni extraordinari, dar nu au experiență politică. Nu au ales bine momentul. Poate au ales bine speculând un moment de slăbiciune. Nu moare nimeni daca mai stai două-trei luni”, a spus luni seară, Oreste Teodorescu, la „Culisele puterii”, de la Realitatea PLUS.