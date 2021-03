”Din aceste moțiuni reiese un clasament al fricii PSD-ului și un vechi sistem de a face politică. Mai întâi Vlad Voiculescu și apoi eu. Vlad a deranjat interesele PSD chiar mai mult decât mine dacă a fost luat primul.

Vorbiți despre destabilizarea economiei în 70 de zile. Este hilar - de la PSD care a dat OUG 114, care a destabilizat economia în ”miercurea neagră”, care a venit cu geniile economice - Vîlcov, Dragnea și a arătat cât de impredictibilă poate fi o guvernare PSD-istă în timpul creșterii economice.

Am închis niște robineți de bani care mergeau către mafii politice. Înainte, erați loviți de o justiție care începea să funcționeze, acum sunteți loviți unde doare mai tare, la bani.

Nu am destabilizat nicio economie, doar economia de gașcă, cu care era obișnuit PSD, aceea care ia an de an sume pentru care nu există nicio justificare. Pentru asta am fost chemat aici.

Nu pot fi intimidat și nici șantajat.

Dezmățul pe banii contribuabilului s-a încheiat.

Avem cea mai liberală și corectă strategie pentru susținerea întregii economii, de reformă a companiilor de stat. Din 37 de companii, 28 au grave probleme economice - acesta este rezultatul stratgiei PSD”, a spus Năsui în Parlament.

Ministrul Economiei a demontat acuzațiile făcute de PSD, care a spus, printre altele, că tatăl său ar fi avut legături cu Securitatea.

”Eu am vorbit primul despre neregulile din Măsura 3, eu am făcut plângerea la DNA.

Despre acuzația că aș avea o legătură cu o firmă care a aplicat la Măsura 3... Sunt acționar cu 0,06%. Acea firmă nici măcar nu este eligibilă.

PSD spune că vreau să vând companiile statului pe 3 lei. După zeci de ani de căpușare PSD-istă, multe companii au ajuns să valoreze 2 lei...

Tatăl meu nu a avut ncio legătură cu dosarul ”Motorola”. Unchiul meu a fost judecat, dar și-a demonstrat nevinovăția în instanță. Nu prin prescripție, cum spuneți în moțiune. Dacă ești un om integru, renunți la beneficiul prescripției. A cerut instanței să ducă procesul până la capăt și a fost achitat.

O altă miciună la adresa familiei este că tatăl meu ar fi avut legătură cu Securitatea - o tactică securistică. Nu doar că nu a avut niciodată o legătură, dar chiar a fost o victimă a Securității. Din arhivele CNSAS, am adus o condamnare la 7 ani de închisoare a tatălui meu pentru fapta considerată infracțiune penală - refuzul înapoierii în țară”, a răspuns Năsui la acuzațiile care i se aduc în moțiune.

