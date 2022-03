Ministerul rus al Apărării a confirmat încă de săptămâna trecută că a folosit, pentru prima dată, cea mai recentă rachetă hipersonică în timpul atacului asupra Ucrainei, dar numai pentru a distruge infrastructură militară și depozite de armament.

🪖🇷🇺⚡🪖🇺🇦

The Russian Ministry of Defense publishes footage of the operation of the Bastion coastal missile systems on the positions of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/YP5pMi3gUL