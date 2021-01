VIDEO - Accident evitat în ultima secundă. Un șofer beat a fost la un pas să omoare doi copii

Un șofer cu o alcoolemie uriașă a fost la un pas să provoace o tragedie. Doi copii au traversat strada, pe la trecerea de pietoni, iar conducătorul auto a frânat în ultimul moment.

Incidentul s-a petrecut în Beclean și a fost suprins de mai multe camere de supraveghere. În imagini se vedem cum șoferul a ajuns pe spaţiul verde după ce a încercat să îi evite pe copiii care voiau să traverseze regulamentar. Acesta a fost reţinut la scurt timp de poliţişti. Oamenii legii au descoperit că șoferul avea o alcoolemie uriaşă, 1,10 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul are acum un dosar penal pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice, tot el trebuie să plătească pagubele produse în urma incidentului.