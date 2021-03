Alexandru Vlad, victima polițiștilor: Am fost pus pe burtă, fără legitimare. Am rămas șocat. Eram cu capul pe mașină și i-am cerut să se legitimeze. M-au târât în fața Secției 16. Au sunat-o pe sora mea, a venit și ea la secție. Au încătușat-o și pe ea. Sora mea nu cred că prezenta pericol. Ne-au pus pe burtă, ne-au târât. Pe sora mea au luat-o de păr. Timp de patru ore și jumătate ne-au ținut într-o camera a Secția 16. Camera de tortură. Sora mea a fost batjocorită (…) După patru ore jumate s-au plictisit de noi, își luau cafele. Eu le-am cerut de jos, de la podea, să mi se spună cu ce am greșit. (…) Am depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 și nu am primit niciun răspuns. (…) Dacă nu era presa, nu aveam nicio șansă.

Ana-Maria Vlad, sora victimei polițiștilor: Nu am apucat să cer socoteală. M-au tas de păr, m-au încătușat. M-au târât până la etajul 1, pe scări. Într-o camera acolo a început coșmarul. Fiind la poliție, nu crezi că vei fi supusă unui astfel de comportament. Telefoanele ne-au fost luate, eram pur și simplu izolați. În ochii mei era fratele meu, pe burtă, încătușat, cu piciorul unui polițist peste față.

Filmul evenimentelor. Ce s-a întâmplat la Secția 16 de Poliție din Capitală

Șapte polițiști au fost filmați când băteau un bărbat de 29 de ani. Culmea, sunt aceiași agenți implicați și în scandalul de anul trecut, când doi tineri au fost bătuți pe un câmp din Capitală. Totul a fost surprins chiar de camerele de supraveghere din secție.

Imaginile au fost surprinse în luna mai a anului 2018. Victima, în vârstă de 29 de ani, ar fi sunat la 112 după un conflict cu alte două persoane care consumau droguri pe stradă. Una dintre ele ar fi apelat de asemenea numărul unic de urgență și a spus că este fiul unui polițist. În acel moment au intervenit oamenii legii care l-au dus pe bărbatul de 29 de ani la secție. În imagini se vede cum acesta este încătușat, trântit la pământ și bătut de către agenții de la Secția 16.

Varianta polițiștilor este alta. Într-un comunicat din 2018 Poliția spune că de fapt bărbatul de 29 de ani era sub influența băuturilor alcoolice și că a fost violent cu polițiștii. În urma imaginilor apărute, a fost deschisă o anchetă internă.

Culmea, în scandal sunt implicați unii dintre agenții de la Secția 16 care anul trecut au bătut doi tineri după ce aceștia le-au atras atenția oamenilor legii că nu poartă mască pe stradă.

În urma audierilor, trei polițiști au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, cinci au fost plasați sub control judiciar și asupra unuia dintre agenți nu s-a luat nicio măsură.