Viceprimarul Capitalei, acuzații grave la adresa prefectului. Aurelian Bădulescu: Datele pandemiei de COVID, ascunse!

Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei: ”Aceste date sunt ascunse cu buna stiinta de DSP in complicitate cu prefectul municipiului Bucuresti. Din data de 25 am documente prin care am solicitat prefecturii ca DSP sa ne indice care este rata, pentru ca noi stiam din data de 25 era 1,5 la mie. In complicitate cu Guvernul au ascuns acest lucru, au neglijat masurile care trebuiau la acea data sa fie luate si iata rezultatele: o explozie, un fenomen care nu va mai putea fi oprit. Au ascuns situatia epidemiologica din data de 25 pentru a nu afecta procesul electoral cu pretul sanatatii oamenilor”, a declarat viceprimarul la Realitatea PLUS.



”Iinspectorii scolari fac presiuni si au ascuns cazurile din scoli, pentru a nu declara cazurile si a nu suspenda activitatea. În acest sens stau marturie documentele inaintate de primariile de sector cand au reclamat acest lucru”, a mai spus Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei.