"Media petrecuta la tigara e de 24 de minute pe zi asadar am vrut sa i aduc aminte viceprimarului ca datoreaza bani municipaltitaii si datoreaza timp orasului. Facand o monitorizare pe 6 luni de zile, in 2021, am constatat ca dl viceprimar petrece timp in primarie aprox 3 ore si 14 min pe zi, iar in 2022 l-am monitorizat 8 luni de zile prin camerele video pozitionate in caile de acces ale institutie. Am constatat ca in 8 luni de zile petrece in medie 3 ore si 41 de minute", a spus Marcel Adascalitii, primarul municipiului Marghita.