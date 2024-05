"Am avut multe momente in care m am gandit ca totul e desertaciune. I-am iertat pe toti cei care m-au judecat si nu le doresc sa treaca niciodata prin nimic de acest fel. Eu am fost in 10 august acolo si pentru fetita mea, ca ea si-ar fi dorit ca eu sa fiu acolo. Cred ca am o raspundere ca in viata sa fiu corect, sa o fac mandra si sa fac si cat ar fi facut ea daca ar fi fost aici cu noi", a declarat Burduja.

În 2018, Sebastian Burduja a trecut printr-o o perioadă extrem de dificilă. Fiica sa, în vârstă de doar trei ani, participa la un grătar alături de mama sa și alte rude, într-o locație dotată și cu o piscină. Fetița ar fi rămas nesupravegheată pentru scurt timp și a fost găsită mai târziu înecată. S-a întâmplat în Franța, în timp ce, Sebastian Burduja, ministrul Energiei la acea vreme, se afla în România.

"Când fetița noastră s-a dus dincolo, bine, e cel mai greu moment posibil în viața unui om. Cred că nu există nume pentru părinții care își pierd copiii.

Au fost multe zile și nopti in care am dat vina pe Dumnezeu. De ce eu, de ce noi, de ce s-a intamplat asa? Nu poti sa continui decat gândintu-te ca a fost un sens in toate, ca asa a vrut Dumnezeu", a mai spus candidatul PNL la Capitala.



Tragedia a avut loc în timp ce soția lui Sebastian Burduja era gravidă în luna a noua cu cel de-al doilea copil.