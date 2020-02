Vicepreședinta Iranului are coronavirus. E al patrulea om politic din țară care se îmbolnăvește

Vicepreședinta iraniană pentru femei și probleme de familie, Masoumeh Ebtekar, a fost diagnosticată cu coronavirusul Covid-19. Anunțul a fost făcut de agenția oficială de știri IRNA, potrivit CNN.

Ebtehaj a anunțat că este acasă și că este în proces de recuperare. Vicepreședinta a participat la o ședință a cabinetului de la Teheran, miercuri, iar în fotografiile oficiale apare în apropierea președintelui iranian Hassan Rouhani.

Este al patrulea oficial din această țară infectat cu Covid-19.

Viceministrul iranian al Sanatatii, Iraj Harirchi ar fi fost depistat pozitiv la testul de coronavirus.

Culmea ironiei, in Iran. Viceministrul Sanatatii s-a facut remarcat in ultimele zile prin declaratii prin care nega existenta virusului la un numar mare in tara sa. El a declarat ca daca exista un sfart din cifrele oficiale, el isi va da demisia.



La doar cateva ore, tocmai el a fost depistat pozitiv la testul coronavirus.

Viceministrul iranian al Sănătăţii, Iraj Harirchi, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă transmisă de televiziunea naţională că în cazul în care numărul persoanelor decedate în Qom este chiar şi de un sfert din 50 îşi va da demisia.

Disputa pe tema cifrelor a alimentat, însă, criticile la adresa modului în care Guvernul a gestionat epidemia de coronavirus din Iran, acuzaţii venite atât din partea oficialilor cât şi a internauţilor iranieni.