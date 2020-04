Vești BUNE pentru români! Crește capacitatea de producție a măştilor de tip FFP3 şi a celor chirurgicale, spune Orban

Potrivit premierului, aici vor începe să fie produse măștile N95, măști care corespund FFP3 și care au un grad de protectie de 99,8%, materialul din care vor fi făcute fiind testat in Belgia.

De asemenea, tot aici vor intra in productie mastile chirurgicale, respectiv cele de larga utilizare, ce vor fi folosite dupa data de 15 mai. Materialul are un procent de protectie de aproape 80% ;i un grad de penetrabilitate foarte mic in ceea ce priveste virusul.

La uzina din Dragomiresti au fost achizitionate utilaje care permit productia de masti medicale in sistem automatizat, capacitatea de productie fiind de 300.000-350.000 de masti chirurgicale/ zi, iar in ceea ce priveste mastile de tip FF3 de 70.000-75.000 masti/zi.

"Felicit echipa care a facut posibila producerea acestor masti pe piata din Romani", a spus Orban, mentionand ca, pana in prezent, 9 companii au primit aviz pentru productia de masti chirurgicale.

In plus, potrivit lui Orban, exista proiecte private pentru a produce in Romania materialul necesar pentru aceste masti. "Momentan, acest material inca il importam, iar obiectivul nostru este sa il producem in fabricatie astfel incat sa putem aproviziona companiile care vor produc mastile", a explicat premierul.

Totodata, Orban a anuntat ca 19 companii au fost autorizate pentru productia de combinezoane.

"Pana vor intra si functiona la capacitate maxima toate companiile, vom urmari cu mare atentie asigurarae necesarului pentru a face fata cererii astfel incat, dupa 15 mai, sa avem capacitatea de a putea asigura consumul necesar la nivelul cererii", aratat seful Executivului.

Intrebat la ce preturi se vor gasi pe piata mastile medicale obligatorii incepand din 15 mai, premierul a raspuns ca acestea se vor afla "lapreturi competitive". In plus, el a precizat ca se are in vedere distribuirea acestor masti in mod gratuit pentru persoanele vulnerabile sau care au venituri mici.

O masura similara ar putea fi aplicata si in cazul elevilor aflati in ani terminali, care vor participa la sustinerea examenului de admitere in perioada 2-12 iunie.