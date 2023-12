Ministrul bulgar de interne Kalin Stoianov a declarat marţi, pe marginea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne de la Bruxelles, că este optimist în privinţa unei decizii privind aderarea României şi Bulgariei la Schengen în acest an, şi a afirmat că o decizie poate fi luată atât în Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi, cât şi într-o reuniune extraordinară.



Ministrul bulgar de interne a declarat pentru jurnaliştii români de la Bruxelles că România şi Bulgaria au în prezent o strategie comună care "este de a continua să facem ce este necesar şi să cooperăm", transmite agerpres.ro.



Ministrul bulgar de interne Kalin Stoianov a precizat că are consultări cu omologul său român Cătălin Predoiu la fiecare Consiliu Justiţie şi Afaceri Interne și că este optimist privind o decizie favorabilă privind aderarea la Schengen a celor două ţări până la finalul acestui an.



"Nu pot exclude un consiliu extraordinar, dar această decizie poate fi luată şi în alt consiliu sau COREPER, prin procedură scrisă.

Totul este posibil şi lucrurile vor deveni mai clare în următoarele săptămâni", a spus Kalin Stoianov, precizând că nu preferă vreo procedură în detrimentul alteia.

Aderarea la Schengen a României şi Bulgariei nu este subiect de vot în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne ce are loc pe 4 şi 5 decembrie. În reuniunea de marţi a miniştrilor de interne din UE nu a mai avut loc un vot privind aderarea României la Schengen, aşa cum figura pe agenda iniţială, ci doar o discuţie privind situaţia la zi a acestui dosar, conform ordinii de zi actualizate pe 1 decembrie.





Surse guvernamentale de la Bucureşti au anunţat săptămâna trecută că România nu va cere un vot la Consiliul JAI din 4-5 decembrie şi că există discuţii privind organizarea unui Consiliu JAI extraordinar spre finalul lunii decembrie, mai relatează agerpres.ro.

La Consiliul extraordinar JAI ar urma să se analizeze aderarea României la Schengen în două etape, prima fiind cu intrarea frontierelor aeriene în spaţiul european de liberă circulaţie, din martie 2024, potrivit ultimelor informații transmise de mai multe surse guvernamentale.



Ministrul de interne român Cătălin Predoiu a refuzat marţi, la Bruxelles, să comenteze asupra acestor scenarii, numindu-le "speculaţii", notează agerpres.ro. Ministrul Predoiu a afirmat totuşi că "există timpul necesar pentru continuarea discuţiilor şi luarea deciziilor şi există şi formatele diplomatice şi instituţionale necesare pentru a organiza aceste decizii".

Comunicarea cu Austria pe dosarul Schengen s-a îmbunătăţit în ultima perioadă, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu.

"Comunicarea cu Austria s-a îmbunătăţit în ultima perioadă. Există un dialog nu numai la nivelul Ministerului de Externe, dar şi la nivelul Ministerului de Interne şi continuăm toate aceste demersuri diplomatice împreună cu colegii mei de Externe. De fapt, aceste demersuri diplomatice au loc la cel mai înalt nivel. Demersurile continuă, ca să vedem care sunt exact paşii următori şi la ce soluţie ajungem de comun acord cu partea austriacă şi cu celelalte state membre”, a declarat Luminița Odobescu.