''Am avut recent o misiune de informare în Bulgaria, care a fost cu adevărat reuşită. Voi folosi acest prilej pentru a vorbi despre acest lucru şi despre cât de bine pregătite sunt ambele ţări - atât România, cât şi Bulgaria - pentru a adera la spaţiul Schengen şi am în continuare ca obiectiv să avem această decizie în acest an'', a declarat Ylva Johansson înaintea reuniunilor miniştrilor de interne din Uniunea Europeană, ce are loc la Bruxelles.

În cadrul reuniunii de marți a miniștrilor de interne din UE, nu va mai fi organizat un vot cu privire la aderarea României la spațiul Schengen, așa cum era planificat inițial. În schimb, se va purta o discuție despre starea actuală a acestui dosar, conform ordinii de zi actualizate la 1 decembrie.

Surse guvernamentale de la Bucureşti au anunţat săptămâna trecută că România nu va cere un vot la Consiliul JAI din 4-5 decembrie şi că există discuţii privind organizarea unui Consiliu JAI extraordinar spre finalul lunii decembrie, unde ar urma să se analizeze aderarea României la Schengen în două etape, prima fiind cu intrarea frontierelor aeriene în spaţiul european de liberă circulaţie, din martie 2024, scrie StiriDiaspora.

România spune că sunt progrese cu Austria

Comunicarea cu Austria pe dosarul Schengen s-a îmbunătăţit în ultima perioadă, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu.



Şefa diplomaţiei române face parte din delegaţia premierului Marcel Ciolacu, aflat în vizită de lucru în Statele Unite ale Americii.

"Comunicarea cu Austria s-a îmbunătăţit în ultima perioadă. Există un dialog nu numai la nivelul Ministerului de Externe, dar şi la nivelul Ministerului de Interne şi continuăm toate aceste demersuri diplomatice împreună cu colegii mei de Externe. De fapt, aceste demersuri diplomatice au loc la cel mai înalt nivel", a arătat oficialul român.



Odobescu a adăugat că demersurile continuă, "ca să vedem care sunt exact paşii următori şi la ce soluţie ajungem de comun acord cu partea austriacă şi cu celelalte state membre".



Aderarea la Schengen a României şi Bulgariei nu este subiect de vot în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne ce are loc pe 4 şi 5 decembrie.

