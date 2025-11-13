Controalele vor fi executate de structurile teritoriale de inspecţie fiscală, printr-o delegare de competenţă de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC).

Obiectivul Fiscului este verificarea strictă a respectării legislaţiei fiscale şi contabile. Aceste acţiuni vizează, în esenţă, evaluarea corectitudinii obligaţiilor fiscale declarate şi achitate la bugetul de stat, dar și dentificarea şi tratarea riscurilor de neconformare fiscală.

Conform comunicatului ANAF, contribuabilii nu sunt selectaţi aleatoriu. Includerea lor în programul de control se realizează pe baza unor analize de risc fiscal detaliate. Aceste analize sunt elaborate de structurile de specialitate, folosind informaţiile din bazele de date interne şi din aplicaţiile informatice integrate ale instituţiei.

Intensificarea acestor verificări face parte din strategia integrată a ANAF de creştere a conformării fiscale. Prin această strategie, pe lângă sancţiuni, instituţia urmăreşte şi îndrumarea contribuabililor în aplicarea corectă a legislaţiei.