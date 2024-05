Primul caz a avut loc în oraşul Frasin.

”Poliţia oraşului Frasin a fost sesizată prin SNUAU 112 de către o minoră cu privire la faptul că mama sa este ameninţată cu un cuţit de către tatăl ei. Echipajul de serviciu s-a deplasat în regim de urgenţă în zona indicată, stabilind că victima, o femeie de 36 ani, din com. Stulpicani, este căsătorită cu un bărbat, având împreună 8 copii, însă nu mai locuiesc împreună de aproximativ 2 luni de zile, femeia locuind împreună cu copiii la o altă casă. În noaptea de 23/24.05.2024, bărbatul a intrat în imobilul unde locuişte soţia sa împreună cu copiii, având în mână un cuţit, ameninţând-o şi bruscând-o. În conflict, pentru a-şi apăra mama a intervenit şi un minor de 11 ani, fiul celor doi, moment în care a fost şi el agresat de tată”, a precizat IPJ Suceava.



În urma celor constatate, poliţiştii au emis ordin de protecţie provizoriu faţă de bărbat, prin care s-a dispus ca agresorul să păstreze o distanţă minimă de 50 de metri faţă de soţie şi copii şi faţă de reşedinţa victimelor. Totodată, a fost deschis un dosar penal pentru violenţă în familie, ameninţare şi violarea de domiciliu.



Totodată, bărbatul a fost reţinut de poliţişti şi ulterior a fost arestat preventiv de magistraţii Judecătoriei Gura Humorului, pentru 30 de zile.



Un alt caz a fost instrumentat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Fălticeni, sub coordonarea procurorilor din cadrul unităţii de parchet, după ce, în 21 mai, o tânără de 19 ani, din Fălticeni, a formulat o plângere prin care a sesizat faptul că fostul ei prieten, de 24 de ani, din comuna Cornu Luncii, a încălcat obligaţiile impuse printr-un ordin de protecţie, a lovit-o şi i-a transmis ameninţări cu acte de violenţă, fiindu-i creată o stare de temere.



Astfel, s-a stabilit că bărbatul este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecţie, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Ordinul de protecţi a fost emis în luna noiembrie 2023 de Judecătoria Fălticeni, fostul prieten al tinerei fiind obligat la păstrarea unei distanţe de minimum 200 de metri faţă de victimă şi locuinţa acesteia, fiindu-i interzis orice contact cu aceasta, inclusiv, telefonic, prin corespondenţă sau orice alt mod.



”Cu toate acestea, bărbatul de 24 de ani, la data de 18.05.2024, a transmis tinerei prin intermediul unei aplicaţii on-line, mesaje de ameninţare cu acte de violenţă. Poliţiştii au efectuat acte de cercetare penală şi au completat materialul probator, dispunând inclusiv reţinerea bărbatului de 24 de ani, ulterior, la data de 24.05.2024 Judecătoria Fălticeni emiţând mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 zile, acesta fiind depus în cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă”, a arătat IPJ Suceava.



Cel de-al treilea caz a avut loc în localitatea Ipoteşti.



”La data de 21.05.2024, ora 21.23, poliţiştii SPR 2 Ipoteşti au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către o femeie de 38 ani, din sat/com. Ipoteşti, despre faptul că fostul soţ, de 46 ani, din com. Ipoteşti, provoacă scandal la domiciliu. Cu ocazia cercetărilor efectuate au fost identificaţi cei doi, precum şi cele două fiice minore ale lor, de 15 ani şi de 10 ani. Femeia de 38 de ani a declarat verbal faptul că a divorţat de fostul soţ din anul 2023, luna august, şi încă din acel moment situaţia dintre aceştia este una tensionată ca urmare faptului că procedura de partaj privind bunurile acestora nu a avut loc. S-a stabilit că bărbatul s-a deplasat la imobilul unde locuieşte fosta soţie, iar în urma unor discuţii contradictorii şi a consumului de alcool, între cei doi a izbucnit un conflict spontan. Ca urmare a conflictului verbal dintre cei doi, bărbatul a ameninţat-o pe fosta soţie şi a distrus uşa de acces din partea din spate a imobilului”, a precizat sursa citată.



În urma conflictului, bărbatul de 46 de ani a încercat să discute cu cele două fiice ale sale, iar după ce ele nu au dorit să poarte un dialog cu tatăl lor, aflat în stare de ebrietate, le-a lovit.



”A fost întocmit formular de evaluare al riscului, iar în urma răspunsurilor oferite, s-a stabilit că există risc iminent asupra vieţii şi integrităţii victimelor, fiind emis ordin de protecţie provizoriu. A fost întocmit dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de distrugere, ameninţare şi violenţă în familie”, a transmis IPJ Suceava.



Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru violenţă în familie, ameninţare, tulburarea ordinii şi liniştii publice.