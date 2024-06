La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 9,62 milioane de lei (peste 1,93 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,77 milioane de lei (peste 1,96 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 6,16 milioane de lei (peste 1,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 96.900 de lei (peste 19.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 199.300 de lei (peste 40.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 163.000 de lei (peste 32.700 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 53.900 de lei (peste 10.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 87.100 de lei (peste 17.500 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Joker de duminica, 16 iunie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 96.945,01 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Grebenișu de Câmpie, jud. Mureș.