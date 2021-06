Fabrica italiană, situată în Anagni și operată de corporația cu baza în SUA Catalent, va ajuta la umplerea flacoanelor și la ambalarea vaccinului dezvoltat de J&J, a precizat EMA.

Decizia a fost luată după ce milioane de doze au fost interzise pentru utilizare în Europa din cauza problemelor de siguranță, în urma unui incident de contaminare la o frabrică din SUA.

EMA a mai transmis că recomandarea sa de a permite producția la sediul italian nu are nevoie de aprobarea formală din partea Comisiei Europene, astfel că instalația poate deveni operațională imediat.

EMA has approved an additional manufacturing site for the production of #COVID19vaccine Janssen, developed by Janssen - Cilag International NV: https://t.co/ZJShTCEIXE#vaccineswork #COVID19 pic.twitter.com/UtFRfDbXT6