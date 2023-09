Prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat că e dreptul partidelor de opoziţie să sesizeze Curtea Constituţională, subliniind, totodată, că nu a comentat niciodată o decizie a CCR.



Ciolacu a făcut afirmaţia, vineri, la Hunedoara, întrebat cum comentează, în calitate de preşedinte al PSD, sesizarea la CCR depusă cu privire la pachetul de legi pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.



"E dreptul lor", a declarat Marcel Ciolacu.



Liderul social-democraţilor a subliniat că niciodată nu a comentat o decizie a Curţii Constituţionale.



"Ce a declarat Curtea ? Cred că nici nu au primit-o. Eu o am, şi eu am primit-o, sunt prim-ministru al României. Haideţi să-i lăsăm să...Niciodată nu am comentat o decizie a Curţii", a declarat Marcel Ciolacu.



Premierul efectuează vineri o vizită de lucru la Hunedoara, unde s-a întâlnit, între alţii, cu reprezentanţii sindicaliştilor de la Complexul Energetic Hunedoara.



Purtătorul de cuvânt al USR,Ionuţ Moşteanu, a declarat vineri că a fost depusă sesizarea la Curtea Constituţională cu privire la pachetul de legi pe care Guvernul condus de Marcel Ciolacu şi-a angajat răspunderea în Parlament.



"Am depus la secretariatul general sesizarea USR, Forţa Dreptei şi PNL împotriva legii prin care Ciucă şi Ciolacu bagă mâna adânc în buzunarul românilor care muncesc. Cum spuneam, am găsit şi doi liberali, Vîlceanu şi Pecingină. Sunt 46 de pagini de articole de neconstituţionalitate, sunt 13 articole din Constituţie călcate în picioare de Ciolacu în acest proiect", a declarat Moşteanu.