Momentul a fost filmat de un alt copil. În imagini se vede cum în doar câteva secunde toată sala de clasă s-a umplut de fum, iar elevii au fost imediat evacuați. Din fericire nimeni nu a fost rănit. Rămas pe bancă, telefonul a fost în cele din urmă stins fără să producă alte pagube, dar fost distrus complet în urma exploziei. Nu este singurul incident de acest fel. Anul trecut, un elev din București a cerut despăgubiri în valoare de un milion de euro unei companii de telefonie mobilă după ce smartphone-ul i-a explodat în buzunar, la școală.

In momentul in care au văzut ce se întâmpla, aceștia au ieșit din sala de clasa, iar telefonul a ramas pe banca. Este vorba despre un smartphone, dar nu se stie ce model. Flacăra a fost stinsă și din fericire nu au existat alte pagube, însă dispozitivul mobil a fost distrus in totalitate.

Puteți vedea imaginile AICI.