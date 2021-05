Agenția europeană pentru medicamente (EMA) a dat undă verde pentru aprobarea vaccinului împotriva COVID-19 produs de BioNTech și Pfizer pentru copii cu vârsta de peste 12 ani.

Anunțul a fost făcut de EMA vineri, la Amsterdam, transmite FAZ.net.

Este primul vaccin din UE care este aprobat și pentru persoanele sub 16 ani în cele 27 de state membre. Până acum, vaccinul era autorizat pentru vaccinarea persoanelor în vârstă de peste 16 ani.

Marco Cavaleri, șeful Biroului pentru amenințări în materie de sănătate și strategie de vaccinare din cadrul EMA, a declarat, vineri, că rămâne la latitudinea statelor UE să decidă dacă și când vor decide să administreze vaccinul adolescenților din această grupă de vârstă.

„Recomandarea este utilizarea vaccinului Comirnaty la copiii de la 12 la 15 ani la fel ca în cazul persoanelor cu vârsta de 16 ani și peste. Se administrează ca două injecții în mușchiul brațului, la cel puțin 3 săptămâni distanță”, a mai spus Cavaleri.

The recommended use of the Comirnaty #COVID19vaccine in children from 12 to 15 will be the same as it is in people aged 16 and above. It is administered as two injections in the muscles of the arm, at least 3 weeks apart. #EMAPresser