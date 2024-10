Într-o declarație publicată pe site-ul său, UP a afirmat că funcționarilor li se ordonă să nu comunice cu jurnaliștii UP, acestora li se refuză accesul la evenimente oficiale, iar companiile sunt supuse unor presiuni pentru a înceta publicitatea pe site-ul publicației și pentru a nu sponsoriza evenimentele organizate de UP, scrie HotNews..

Publicația dezvăluie, de asemenea, o discuție aprinsă între un jurnalist a său și președintele Volodimir Zelenski în timpul unei conferințe de presă recente, în care șeful statului a pus la îndoială independența editorială a UP.

„Aceste și alte semnale nepublice indică încercări de a ne influența politica editorială”, se menționează în declarație.

„Este deosebit de revoltător să realizăm că acest lucru (vine) în timpul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, când lupta noastră comună atât pentru supraviețuire, cât și pentru valorile democratice este extrem de necesară”, mai spune publicația.

Declarația a precizat că, de acum înainte, orice încercare a administrației prezidențiale de a face presiuni asupra UP va fi făcută publică.

Kyiv Independent a contactat biroul președintelui pentru comentarii, dar nu a primit un răspuns până la momentul publicării.