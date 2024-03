În materie de inventivitate, vasluienii nu stau rău deloc, ba dimpotrivă, ocupă un loc fruntaș. De-a lungul timpului, s-au auzit o sumedenie de utilizări ale balconului. În timp ce alții își mută biroul, dressingul sau chiar bucătăria în balcon, un prorietar de apartament a construit o a doua baie în balcon, lângă bucătărie.

În imagini se observă în partea de sus o țeavă de evacuare a gazelor din centrala termică. Baia are o ușă de termopan, iar în interior, o chiuvetă, un WC și un duș în pardoseală.

Imaginea cu baia a fost inclusă în raportul de constatare, întocmit de angajații Primăriei Vaslui, însă, culmea, în acest document nu se regăsesc și fotografii cu uscătorul transformat în apartament.

În ziua controlului, familia Hordilă, proprietarea construcției, a încercat să le insinueze angajaților primăriei că nu a schimbat destinația spațiului, motiv pentru care a întins în camere câteva standere (n.r. suporturi de uscare a hainelor) pe care a pus lenjerii și prosoape. Este greu de crezut că o persoană care a investit peste o sută de mii de euro într-un apartament nu a avut bani de o mașină de uscat rufele și le-a înșirat în camere.

Angajații primăriei i-au dat o amendă în valoare de 1.000 lei locatarului care și-a închis balconul cu geamuri termopan și și-a amenajat în interiorul acestuia o baie. De asemenea, i-au pus în vedere că trebuie să demareze procedurile în vederea obținerii autorizației de construire/menținere lucrări executate neautorizat.

Acesta are la dispoziție 90 de zile pentru a obține autorizația de construire, pentru a actualiza documentația cadastrală, precum și a cărții imobilului. Angajații primăriei au inclus în raport doar fotografii cu neregulile constatate la apartamente, ignorând fotografiile realizate la uscător, spațiile comerciale sau la subsol. Însă, au descris cu o acuratețe de invidiat modul în care arăta apartamentul de lux: “În ceea ce privește uscătorul, atât la data controlului, cât și din sursele de informații anterioare (presa locală), s-a constatat amenajarea acestuia pentru a fi utilizat în scop rezidențial, astfel fiindu-i schimbată destinația fără a se obține o autorizație emisă în condițiile Legii 50/1991, art. 3, alin. 1, lit. (a). La interior au fost identificate: mobilier, dotări, echipamente electrocasnice unei locuințe/spațiu de tip apart-hotel/studio, fiind creată o zonă de gătit (cuptor electric și microunde, aparat espresso și fierbător) separată de cameră printr-un bar (parapet din zidărie), o zonă cu canapele plușate, televizor led cu ecran de dimensiuni mari, mese cu scaune tapisate. Camerele/dormitoarele sunt dotate cu paturi de dimensiuni mari și noptiere, pereții și tavanele au finisaje de grad superior, pardoselile sunt finisate cu parchet și acoperite de covoare. Încăperile sunt dotate cu corpuri de iluminat tip “lustră” de calitate superioară, perdele și draperii, capitonaje etc. Singurele zone placate cu gresie și faianță sunt cele din băi. Acestea sunt dotate cu obiecte sanitare specifice locuințelor/camerelor de hotel (cabine de duș cu pereți de sticlă, bideuri, mobilier de baie, cadă). La momentul controlului, am găsit un număr de aproximativ 10 standere mobile pentru uscare rufe, împrăștiate atât în living/uscător, cât și în dormitoare/celelalte uscătoare, având câteva lenjerii și prosoape puse la uscat”, se arată într-un răspuns trimis de Primăria Vaslui locatarilor blocului construit de familia Hordilă.

SURSA