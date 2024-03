Rondul de peste un metru înălțime a fost ridicat de muncitori la coborârea de pe un pod important din oraș. Spre uimirea multora, însă, construcția nu a rezistat mult. La doar câteva zile după finalizarea lucrărilor, podul a fost demolat, iar acum urmează să fie făcut altul.

Lumea a început imediat să facă haz de amenajarea grosolană care numai a rond nu arăta. „Strâmb! Era în sus, așa, ziceați că e din desene animate. Vai de mama noastră”, este reacția unui șofer.

Rondul cu cocoașă a stârnit un val de critici din partea șoferilor, care au scris pe rețelele de socializare că a ieșit nu doar strâmb, ci și mai mare decât ar fi fost necesar.

Autoritățile locale spun că au dispus refacerea de la zero a giratoriului, deoarece la prima variantă a fost o eroare din partea proiectantului.

Un urs a dat târcoale festivalului Massif de la Poiana Brașov. Panică printre petrecăreți

„Proiectantul nu a realizat că poate ieși o lucrare urâtă, să spunem cinstit, și când am trecut pe acolo, că trec în fiecare dimineață, am observat, ne-am întâlnit la două zile, la ora 15.00. în acel rond, cu proiectanți, cu executanți, și am luat această decizi”, declară Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

Primarul Buzăului a transmis că eventualele cheltuieli suplimentare vor fi suportate de constructor. Podul face parte dintr-un proiect de modernizare a trei bulevarde ale orașului, în valoare de peste 22 de milioane de lei.

Prognoza meteo, 16 martie. Vremea ne răsfață cu temperaturi plăcute, dar pot să apară și precipitații slabe