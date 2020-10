Un român din Marea Britanie, acuzat în cazul celor 39 de vietnamezi morți din „camionul groazei”, a pledat vinovat

Cadavrele înghețate a 31 de bărbați și 8 femei, cu vârste între 15 și 44 de ani, au fost găsite pe 23 octombrie 2019 în interiorul unui container frigorific încărcat pe un camion, în zona industrială Grays, la circa 30 de kilometri est de Londra. Cauza morții celor 39 de victime închise în camion a fost rezultatul asfixierii și supraîncălzirii. Printre cei 39 de morți erau și 10 adolescenți, doi de 15 ani. Dintre vietnamezii identificați, doi lucraseră și în România. Containerul frigorific sosise de la Zeebrugge, Belgia. Autopsiile au dus la concluzia că cele 39 de victime au murit din cauza lipsei de oxigen și a hipertemiei în containerul închis.

Procesul celor acuzați de moartea celor 39 de imigranți a început miercuri în Marea Britanie, la instanța supremă din Old Baily, în fața judecătorului Sweeney, și se așteaptă să dureze șase săptămâni, potrivit BBC.

Gheorghe Nica s-a declarat, în tribunalul londonez Old Bailey, vinovat la acuzația de conspirație pentru imigrație ilegală. El are 43 de ani, are cetățenie română și britanică și este stabilit în Basildon din comitatulEssex. După descoperirea terifiantă de anul trecut, acesta a fost arestat pe aeroportul din Frankfurt pe 19 februarie 2020 an și a fost extrădat atunci în Marea Britanie.

El mai este acuzat și de omor din culpă – 39 de capete de acuzare – împreună cu nord-irlandezul Eamonn Harrison, în vârstă de 23 de ani. Nica nu a recunoscut însă și acuzația de omor din culpă.

Nici șoferul camionului frigorific, Eamonn Harrison, de 23 de ani, nu a recunoscut acuzația pentru ucidere din culpă. El a recunoscut că se face vinovat de încălcarea legilor imigrației între 1 mai 2018 și 24 octombrie 2019.

Valentin Calotă, de 37 de ani, din Birmingham, și Christopher Kennedy, 24 de ani, au negat însă aceeași acuzație, de încălcare a legilor imigrației, mai relatează BBC.

Valentin Calotă s-a declarat deja nevinovat la acuzația de omucidere în luna aprilie, în fața instanței din Old Bailey.

Alți doi bărbați mai sunt acuzați de încălcarea legilor imigrației. Aceștia și-au recunoscut vinovăția deja la acuzațiile de omor din culpă. În luna august, un transportator irlandez de 41 de ani, Ronan Hughes, a recunoscut infracțiunea, în timp ce Maurice Robinson, de 26 de ani, din Irlanda de Nord, care conducea camionul când au fost găsite cadavrele, a pledat vinovat în luna aprilie, potrivit Reuters. Irlandezul Maurice Robinson a fost găsit vinovat în noiembrie 2019 pentru implicarea într-un proces de imigrație ilegală din care avea câștiguri financiare importante.