Un primar din județul Constanța cere intervenția ARMATEI pentru a putea face față crizei COVID-19

„Având în vedere nenumăratele mesaje, însoţite de fotografii şi apeluri telefonice primite din partea cetăţenilor revoltaţi de inconştienţa unui număr mare de persoane ce refuză să respecte obligaţiile privind limitarea deplasărilor şi răspândirea Covid-19 (care încalcă autoizolarea, mint cadrele medicale, se comportă violent cu cadrele medicale, punându-le în pericol, circulă nestingheriţi prin oraş şi nu sunt verificaţi etc.), precum şi de ineficienţa în gestionarea acestor situaţii de către EFECTIVELE INSUFICIENTE ale Poliţiei Naţionale, Jandarmeriei şi Politiei Locale, întrucât eu ca Primar NU am în subordine Poliţia Naţională şi NU am nicio prerogativă în coordonarea forţelor de ordine din oraş, neputând interveni direct, adresez această scrisoare deschisă conducerii IPJ Constanţa, prin care REVIN cu solicitarea de:

Urgentarea demersului de aplicare a art. 10 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa Militară nr. 3/24.03.2020, respectiv suplimentarea forţelor de ordine, prin INTERVENŢIA FORŢELOR ARMATE Repartizarea a cel puţin unui AGENT DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ, la Hârşova, pentru ocuparea unuia dintre cele trei posturi alocate, având în vedere numărul mare de infracţiuni la regimul circulaţiei.

Ignorarea acestor solicitări, apreciate necesare şi de către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Hârşova, conform Hotărârii nr. 2/30.03.2020, pe care v-am comunicat-o, este de natură să crească riscul răspândirii noului Coronavirus în oraşul Hârşova, mai ales pe fondul numărului crescut de cazuri depistate pozitiv în localitatea Ţăndărei, ce riscă să devină un focar de infecţie, aflată la aproximativ 25 km de oraşul nostru. Deşi răspunderea pentru modul în care gestionaţi supravegherea şi controlul cetăţenilor ce se deplasează prin oraş VĂ APARŢINE, nu pot asista indiferent la pericolul ce ameninţă oraşul Hârşova, ferit până în acest moment de îmbolnăviri cu acest virus !!!! Măsurile aplicate tardiv nu vor putea remedia consecinţele produse de îmbolnăvirile cu acest virus”, se arată în scrisoarea primarului din Hârșova.