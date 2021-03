Potrivit primelor informații, cei doi aveau un cabinet neautorizat în cartierul Theodor Pallady unde, timp de aproximativ 4 ani, au făcut diverse intervenții medicale, inclusiv implanturi dentale. Prejudiciul se ridică la 60.000 de lei.

În plus, se pare că mai mulți pacienți au avut probleme medicale după ce au apelat la cei doi.

"Astazi, 23.03.2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pun in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara in Municipiul Bucuresti, dintre care unul la sediul un cabinet medical neautorizat, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, vatamare corporala din culpa, fals material in inscrisuri oficiale, falsificarea de instrumente oficiale si folosirea instrumentelor false", a transmis Politia Capitalei.

"Din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabila ca fara a avea drept de libera practica, doua persoane, o femeie si un barbat, ar fi exercitat in perioada 2017-2021, intr-un cabinet stomatologic neautorizat din Bucuresti, profesia de medic stomatolog. Astfel ar fi indus in eroare pacientii, fiind produse vatamari corporale, precum si un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei. De asemenea, a reiesit faptul, ca fara drept, cele doua persoane ar fi eliberat si retete pentru tratamente medicale. Cele doua persoane urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului Investigatii Criminale din Politia Capitalei. Urmeaza a fi audiate si alte persoane. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3", a mai transmis Politia.