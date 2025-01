Poliția din Queens investighează un atac armat miercuri într-un club de noapte, care s-a soldat cu cel puțin 10 persoane rănite. Surse ale forțelor de ordine au spus că focurile de armă au fost trase în apropierea sălii de evenimente Amazura, pe strada 91-12 144 din cartierul Jamaica, în limitele secției 103, în jurul orei 23:20 pe 1 ianuarie, scrie amny.com.

Surse apropiate anchetei au spus că, în momentul atacului armat, în sala de evenimente avea loc o petrecere privată. Evenimentul a fost organizat în onoarea unui cunoscut membru al unei bande locale, ucis în octombrie anul trecut și a cărui zi de naștere a coincis cu ziua de Anul Nou.

În timp ce aproximativ 80 de persoane s-au adunat în fața clubului Amazura și așteaptau să intre miercuri seara, trei suspecți s-au apropiat și au început să tragă în plin, în mulțime.

🚨 #BREAKING: MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY



At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club



This is still an ACTIVE situation. pic.twitter.com/HFYY0Cb3qZ