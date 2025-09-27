Tribunalul a dispus o perioadă de arest preventiv de zece zile pentru desfășurarea anchetei, potrivit relatărilor BBC. Conform poliției, acesta conducea o rețea criminală specializată în traficul de persoane, care își atrăgea victimele cu promisiunea unor locuri de muncă în Rusia. În realitate, oamenii ar fi trimiși forțat să lupte alături de armata rusă.

Operațiunea poliției și salvarea a 22 de persoane

Githuku a fost capturat pe 25 septembrie în timpul unei descinderi desfășurate în apropiere de Nairobi. Forțele de ordine au declarat că au reușit să elibereze 22 de persoane care urmau să fie transportate spre Rusia. Investigațiile sunt în plină desfășurare și au pornit după apariția în spațiul public a unui videoclip difuzat de Ucraina, în care era prezentat un kenyan capturat pe front.

Mărturiile fostului atlet Evans Kibet

În acel material video, Evans Kibet, fost alergător în vârstă de 36 de ani, povestea că a fost indus în eroare să semneze un contract cu Ministerul Apărării de la Moscova. El susține că a ajuns în Rusia ca turist și, după expirarea vizei, i s-a oferit ajutor pentru acte și un loc de muncă.

Ulterior, a primit documente redactate în limba rusă și a fost obligat să semneze, moment în care i-au fost confiscate pașaportul și telefonul. Câteva zile mai târziu, a fost transportat într-o tabără militară, unde i s-a spus că semnătura îl obliga să se înroleze în armata rusă. După o săptămână de antrenament de bază, a fost trimis direct pe linia frontului. Kibet a relatat că a aruncat uniforma, a fugit în pădure și s-a predat trupelor ucrainene în zona Vovceansk.

Reacția oficialilor kenyeni

Guvernul de la Nairobi a precizat că menține un dialog constant cu Moscova și Kiev pentru a clarifica detaliile situației lui Evans Kibet și pentru a obține informații despre starea lui actuală. În același timp, autoritățile kenyene au confirmat că există indicii privind alți cetățeni ai țării aflați în captivitate pe teritoriul Ucrainei.

