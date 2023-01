„Am terminat Școala Militară în 1972, ca șef de promoție. Sunt cel care a solicitat la deschiderea școlii militare contract între cadrul militar și Armată pentru perioada de școlarizare. Am făcut cerere atunci și după trei luni a anunțat generalul Șelba că solicitarea elevului sergent Iulian Horneț s-a aprobat.

Eu am lucrat în divizia Tudor Vladimirescu circa 4 ani. Avem responsabilitatea funcționării întregului armament al acestei divizii. Apoi am trecut la Institutul 111 al Armatei, o activitate de aproape 8 ani de zile în care nu am cunoscut viața de familie, deși eram căsătorit și aveam 2 copii, pentru că munceam să-mi dotez țara cu armamentul cel mai performat la acea vreme. Pentru asta am cuterierat toate poligoanele, ca să fac din România o țară care să se apere de orice dușman.

Primele brevete militare le-am obținut la 24 de ani și sunt folosite și astăzi în fostul tratat de la Varșovia, pe tancuri, se instruiesc astăzi ostașii cu mitralierele inventate de Iulian Horneț”, a povestit inventatorul român.

Urmăriți întregul interviu în video.