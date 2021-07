După control, s-a propus chiar suspendarea activității pentru 6 luni de zile, o premieră în România.

Comisarii ANPC, sub directa coordonare a președintelui ANPC, Claudiu Dolot, desfășoară ample verificări referitoare la modul în care sunt depozitate băuturile. Atât în București, cât și în celelalte regiuni din țară, au fost descoperite cantități mari de băuturi (de diferite tipuri) depozitate necorespunzător, în spații neautorizate, la temperaturi și de peste 40°C, în directa acțiune a razelor soarelui.

Reacția Auchan Retail România

"Ca urmare a controlului ANPC, câteva raioane au fost închise temporar, printre care și cel de băuturi, restul magazinului rămânând deschis pentru clienți. În momentul de față, pregătim întreaga documentație și informațiile necesare pentru a le transmite în cursul zilei de mâine la ANPC cu scopul reluării activității în raioanele în cauză în cele mai bune condiții.

În ceea ce privește cei câțiva paleți de apă aflați în curte, aceștia au fost recepționați aseară și urmau să fie transportați în depozitul magazinului în decursul zilei de astăzi. Am realizat, de asemenea, o igienizare suplimentară în cazul celorlalte raioane indicate de ANPC și am retras toate produsele care au făcut obiectul controlului, urmând să facem analizele necesare.

Ne pare rău pentru situația intervenită și vă asigurăm că am colaborat îndeaproape cu autoritățile implicate. Asigurăm clienții că vom crește și mai mult gradul de vigilență și control, cu deosebire în această perioadă, astfel încât să nu mai apară astfel de situații în viitor.“