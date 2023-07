Un bărbat a ajunt în stare gravă la Spitalul Floreasca din București după ce a adormit la soare, mărturisește medicul Radu Țincu la o televiziune de știri.

„Foarte mulți ajung la spital în această perioadă din cauza expunerii la căldură. Am avut pentru prima oară în acest an un pacient care a venit cu șoc termic, a adormit la soare, și a venit cu 42 de grade, la un pas de deces, a fost intubat, ventilat și adus la terapie intensivă. Am reușit să-l salvăm și să scădem temperatura corpului”, a povestit doctorul.

Pericolele caniculei: cum să ne protejăm de efectele temperaturilor extreme

Canicula este o perioadă de timp în care temperatura aerului depășește pragul critic de confort termic pentru organismul uman. Acest prag variază în funcție de zona geografică, dar în general este considerat a fi de 32°C pentru România. Canicula poate avea efecte negative asupra sănătății, mai ales pentru persoanele vulnerabile, cum ar fi copiii, vârstnicii, bolnavii cronici sau cei care lucrează în aer liber.

Cum ne afectează canicula?

Canicula poate provoca o serie de tulburări și boli, cum ar fi:

- **Crampe musculare** asociate cu transpirație excesivă, oboseală, sete. Acestea apar atunci când organismul pierde electroliți prin sudoare și nu se rehidratează corespunzător.

- **Epuizare termică**: este o stare de slăbiciune generalizată, cauzată de pierderea de apă și sare prin transpirație. Simptomele pot include: piele rece și umedă, leșin, amețeală, greață, vărsături, durere de cap, puls rapid și slab, respirație rapidă și superficială.

- **Insolație**: este cea mai gravă formă de afectare termică și poate pune viața în pericol. Se produce atunci când organismul nu mai poate regla temperatura internă și aceasta crește peste 40°C. Simptomele pot include: piele uscată și fierbinte, delir, febră, convulsii, inconștiență.

Cum ne protejăm de canicula?

Pentru a preveni sau reduce efectele caniculei, este important să respectăm câteva măsuri de precauție:

- **Să evităm expunerea la soare** între orele 11:00 și 18:00, când radiațiile solare sunt cele mai puternice. Dacă trebuie să ieșim afară, să purtăm haine lejere și deschise la culoare, pălărie sau șapcă și ochelari de soare. Să ne protejăm pielea cu cremă cu factor de protecție solară (SPF) de cel puțin 30.

- **Să bem multe lichide**, preferabil apă sau sucuri naturale, fără a aștepta să ne fie sete. Să evităm băuturile alcoolice, cofeinizate sau carbogazoase, care pot favoriza deshidratarea. Să consumăm alimente ușoare și bogate în apă, cum ar fi fructe și legume proaspete.

- **Să rămânem în spații răcoroase**, fie acasă, fie la locul de muncă sau în alte locuri publice dotate cu aer condiționat sau ventilatoare. Să închidem ferestrele și obloanele pe timpul zilei și să le deschidem pe timpul nopții pentru a lăsa aerul să circule. Să evităm folosirea aparatelor electrocasnice care produc căldură suplimentară (cuptor electric, fier de călcat etc.).

- **Să fim atenți la semnele de alarmă** care indică o posibilă afectare termică și să cerem ajutor medical dacă le observăm la noi sau la cei din jur: amețeli, leșin, transpirație abundentă sau lipsa ei, crampe musculare, dureri de cap, greață, voma, bătăi accelerate ale inimii, delir, febră, convulsii, inconștiență.

- **Să avem grijă de persoanele vulnerabile**, cum ar fi copiii, vârstnicii, bolnavii cronici sau cei care locuiesc singuri. Să le oferim apă și să le verificăm starea de sănătate frecvent. Să nu lăsăm niciodată copiii sau animalele în mașini parcate la soare.